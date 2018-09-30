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İlk kez sinemayla buluştular

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
İlk kez sinemayla buluştular
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen ve Niğde Valiliği Koordinesinde, Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen "Değerler Eğitimi Atölyesi" Projesi kapsamında ebru, halk oyunları, bağlama ve tiyatro kursları etkinliklerinin yanı sıra kültürel etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 125 öğrenci ilk kez sinema ile buluştu. Niğde Alâeddin Cami bahçesinde buluşan öğrenciler kendileri için hazırlanan yemek organizasyonundan sonra sinemaya gittiler. İlk kez sinemaya giden öğrencilerin film sonrası sevinçleri görülmeye değerdi.
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İlk kez sinemayla buluştular
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