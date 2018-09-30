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Kazak gazeteciler ’yu ziyaret etti

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Kazak gazeteciler SANKO’yu ziyaret etti
gazeteciler bölge illerine yönelik programları kapsamında 'te Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaret etti. Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da katıldı. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin olduğunu anımsatan Joyamergen, "Türkiye bizim için çok önemli. Meslektaşlarımızla işbirliğini geliştirerek iki ülke arasındaki dostluğa ve kardeşliğe katkı sunmak istiyoruz. Bu amaçla geldik. Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulunacağız. Türkiye'yi bire bir tanımaya çalışıyoruz. Gözlemlerimizi Kazakistan'da meslektaşlarımıza aktaracağız" dedi.
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Kazak gazeteciler SANKO’yu ziyaret etti
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