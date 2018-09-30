Operasyonda şehit arkadaşlarını unutmadılar

Adana
merkezli 5 ilde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına ve bu torbacılara uyuşturucu temin eden zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen şafak vakti operasyonda 38 kişi yakalandı. Sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan 29'u tutuklanırken 2 kişiye ev hapsi cezası verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı NARKOTİM ekipleri, kent genelinde bulunan 17 mahallede uyuşturucu satan ve 5 ilde bu torbacılara uyuşturucu temin şüphelileri tek tek belirledi. Zehir tacirleri darbe vurmak için hareket geçen polis, gerçekleştireceği operasyona Şırnak'ta şehit düşen polis memuru Ahmet Toprakoğlu'nun adını verdi. 46 ADRESE BASKIN
Önceden belirlenen 46 ayrı adrese 25 Eylül günü operasyon yapıldı. İstanbul, Osmaniye, Kilis ve Yozgat illeri ve Adana'daysa Kiremithane, Huzurevleri, Şehit Erkut Akbay, Kurttepe, Yurt, Belediye Evleri, Ulubatlı Hasan, Toros, Narlıca, Ova, Dervişler, Namık Kemal, Gürsel Paşa, Demetevler, Havuzlu Bahçe, Narlıca ve Bey Mahallelerindeki adreslerine şok baskın düzenlendi. Zanlıların ev ve iş yelerlerinde yapılan aramada 58 gram Skunk, 3 gram eroin ve 86 Extacy hap ele geçirildi. 29 KİŞİ TUTUKLANDI
Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda 38 kişi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 3 gün boyunca sorgulanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 29'u tutuklanırken 2 kişiye ev hapsi cezası verildi. 5 kişinin adli kontrolle serbest kaldığı mahkemede 2 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.