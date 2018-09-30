Şehit uzman Çavuşun ismi okuduğu okula verildi

Osmaniye
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Toprakkale İlçesindeki Dağıstan İlkokulu'na, Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ım ismi verildi. Şehit Yıldız'ın ilkokulu okuduğu okul olan Dağıstan İlkokulu'na isminin verilmesi için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. TÖREN DÜZENLENDİ
Şehidin adının verildiği okulda düzenlenen törene Kaymakam Ali Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Piyade Albay Mustafa Aslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile şehidin babası Fahri, annesi Kafiye ile vatandaşlar katıldı.