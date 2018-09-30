Şimşek pusuda

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig bugün'nda saat 19.30'da'u konuk edecek olansahadan galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Hazırlıklarını teknik direktörgözetiminde tamamlayan mavi-lacivertli ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi.zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirterek,dedi.çağrı da bulunan teknik adam Kutlu,diye konuştu.