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Şimşek pusuda

Saat 19.30’da başlayacak olan mücadeleyi Yasin Kol yönetecek

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Şimşek pusuda
Spor Toto 1. Lig bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da Eskişehirspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor sahadan galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Hazırlıklarını teknik direktör Hakan Kutlu gözetiminde tamamlayan mavi-lacivertli ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. KUTLU, zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirterek, "Türkiye kupasında tur atlayarak moral bulduk. Şimdi önümüzde Eskişehirspor ile oynayacağımız bir maç var. rakibimiz güçlü oyunculardan kurulu bir ekip, Dikkatli olmalıyız. Gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncularım karşılaşmaya hazır" dedi.

TARAFTAR GÜCÜMÜZ
TARAFTARLARA çağrı da bulunan teknik adam Kutlu, "Bizin birada en büyük kozumuz takibi taraftarlarımız. Ligin başından bu yana bizlere inanılmaz bir destek veriyorlar. Kendilerine çok şey borçluyuz. Eskişehir karşısında da tribündeki yerlerini alacaklarına inanıyorum. Hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılıp yolumuza devam etmek" diye konuştu.
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Şimşek pusuda
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