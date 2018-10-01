8 ülkeden 8 ana Osmaniye’de

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Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında, 8 Ülke 8 Ana, Türk Ana belgesel film galası Osmaniye'de yapıldı. Kente gelen Türk Analar, ilk olarak Osmaniye Belediyesi'nde ağırlandı. Misafirleri Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Teke, Hacer Burcu Yüceer, Sehavet Arslankurt ve Abdullah Bukan karşıladı. 8 ülkeden gelen Türk analarının Osmaniye Belediyesi ziyaretine Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı da katıldı.