Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çocukluk çağı hastalığı: Geniz eti

Çocukluk çağı hastalığı: Geniz eti

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Çocukluk çağı hastalığı: Geniz eti
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. , çocukluk çağında sık görülen geniz eti hastalığını anlattı. Geniz eti hastalığının çocukların ev ortamından çıkıp kreş ve okul gibi sosyal ortamlara girmesiyle görülmeye başladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yalçınozan, cerrahi gerektiren durumlarda gerçekleştirilen geniz eti ameliyatının hemen ertesi günü ise çocukların normal yaşantılarına devam edebildiğini belirtti. Tıp dilinde adenoid hipertrofisi olarak adlandırılan geniz eti hastalığının çocukluk çağı rahatsızlıklarından biri olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, geniz eti dokusunun, genzin arka – üst duvarında yerleşmiş bir lenfoid doku kitlesi olduğunu ve bu dokunun bağışıklık sistemi hafızasının gelişmesinde önemli bir rolü bulunduğunu belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocukluk çağı hastalığı: Geniz eti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN