Çocukluk çağı hastalığı: Geniz eti

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Eda Tuna Yalçınozan
, çocukluk çağında sık görülen geniz eti hastalığını anlattı. Geniz eti hastalığının çocukların ev ortamından çıkıp kreş ve okul gibi sosyal ortamlara girmesiyle görülmeye başladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yalçınozan, cerrahi gerektiren durumlarda gerçekleştirilen geniz eti ameliyatının hemen ertesi günü ise çocukların normal yaşantılarına devam edebildiğini belirtti. Tıp dilinde adenoid hipertrofisi olarak adlandırılan geniz eti hastalığının çocukluk çağı rahatsızlıklarından biri olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, geniz eti dokusunun, genzin arka – üst duvarında yerleşmiş bir lenfoid doku kitlesi olduğunu ve bu dokunun bağışıklık sistemi hafızasının gelişmesinde önemli bir rolü bulunduğunu belirtti.