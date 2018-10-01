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’te Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Gaziantep’te Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası
'in Oğuzeli Belediyesince düzenlenen "10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali" kapsamında ilçede başlayan Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 114 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın açılışında bir konuşma yapan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, aba güreşinin Türkiye'nin en eski sporu olduğunu söyledi. Hopur, "Ata sporumuz olan bu müsabakalara gençlerimizin böyle ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Umut ediyoruz ki bu spora gönül verenlerin sayısı her geçen gün artsın" dedi. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla ilçe merkezinde oluşturulan er meydanında Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya ve Antalya'dan gelen 114 sporcu kendi kategorilerinde mücadele etti.
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Gaziantep’te Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası
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