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’te istinat duvarı aniden çöktü

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Gaziantep’te istinat duvarı aniden çöktü
'te bir site içerisindeki istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda yaralanan olmazken bir araçta maddi hasar meydana geldi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisindeki istinat duvarı çöktü. Güvenlik kameralarına da yansıyan çökmenin ardından büyük bir toz bulutu havaya kalktı. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir araç zarar gördü. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay sonrasında ise site sakinleri de panik yaşadı. Deprem olduğunu zanneden vatandaşlar kendilerini oturdukları binanın dışına attı. Çocukların oyun oynadığı alanda meydana gelen çökme sırasında, herhangi bir çocuğun da olay yerinde bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
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Gaziantep’te istinat duvarı aniden çöktü
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