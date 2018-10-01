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Gazişehir ’te Poepon en az 1 ay yok

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Gazişehir Gaziantep’te Poepon en az 1 ay yok
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir 'te 'un sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Poepon'un ligin 6. haftasında deplasmanda ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemediği hatırlatıldı.Açıklamada, Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda Hollandalı oyuncunun sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmış olup, tahmini 4 ile 6 hafta arasında forma giyemeyecektir. Rydell Poepon'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı. Bu arada takım bugün saat 19.00'da Osmanlıspor7u konuk edecek.
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Gazişehir Gaziantep’te Poepon en az 1 ay yok
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