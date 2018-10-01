Geleceğin havacılarını yetiştiriyorlar

Adana
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Çukurova'nın ilk havacılık lisesi olan Gökjet Havacılık Lisesi, yarının havacılık profesyonellerini yetiştirmeye devam ediyor. 2015 yılında faaliyete geçen okulun öğrencileri, yemi eğitim öğretim yılını başlaması dolayısıyla Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kaynaşma toplantısıyla öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul Büyükçekmece'de kurulduğu 2012 yılında Türkiye'nin de ilk havacılık lisesi unvanına sahip olan Gökjet Havacılık, Skyjet havacılık firması olarak havacılık sektöründe uçak bakım ile ilgili teknik alanlarda 29 yıllık geçmişiyle sektörel ve teknik eğitim veriyor.