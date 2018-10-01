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İki mahalle tek soyad: Cüneydioğlu

Giriş Tarihi: 1.10.2018
İki mahalle tek soyad: Cüneydioğlu
'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Alakuzu ve Bellene mahallerinde, atamayla gelen kamu görevlileri dışında yaşayan herkes, Cüneydioğlu soyadını taşıyor. Bu iki mahallede oturan, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yaklaşık bin 500 kişinin soy adı Cüneydioğlu. Alakuzu ve Bellene'de, atamayla gelen imam ve öğretmen ile aileleri farklı soyad taşıyor.

AŞİRET BİREYLERİ
Hatay ve ilçeleriyle Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet edenlerle birlikte Cüneydioğlu aşiretinin nüfusu 5 bini buluyor. Aşiret bireyleri arasında doçent, doktor, emniyet müdürü ve çeşitli mesleklerde memur ve iş adamları da bulunuyor. Alakuzu Mahallesi'ndeki ilkokulda 4 yıldır öğretmenlik yapan İbrahim Yanmaz, göreve başladığında öğrencilerin ve vatandaşların soyadlarının aynı olduğunu görünce şaşırdığını söyledi. Yanmaz, "Çocukların soyadının aynı olduğunu görünce önce bir karışıklığa sebep olabileceğini sandım. Fakat ilerleyen günlerde çocuklarla da kaynaşınca bunun karışıklığa neden olmadığını gördüm. Bir eğitimci olarak burada olmaktan mutluyum, öğrencilerimin başarısından da memnunum" dedi. Alakuzu İlkokulu Müdürü Ahmet Sürmüş ise geçen yıl ekim ayında atandığında mahallede yaşayanların soyadının Cüneydioğlu olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını anlattı. Sürmüş, mahalle halkının eğitim ve öğretime önem verdiğini belirtti. Sürmüş, " 4 derslikli okulumuzda 87 öğrenci bulunuyor. Yüzde 99'unun soyadı Cüneydioğlu olan şirin ve güzel bir mahallede eğitimci olarak görev yapmaktan mutluyum" dedi.
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İki mahalle tek soyad: Cüneydioğlu
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