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Kapkaççılar yakalandı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Kapkaççılar yakalandı
'da Ali A.'nın, sokakta yürürken konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan 1'i çocuk, 2 kişi yakalandı. Olay, Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (15) ile Ahmet K. (20), yanına yaklaştığı Ali A.'nın (19) cep telefonunu alıp, yakına bıraktıkları bisiklete binerek kaçtı. Ali A.'nın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kısa sürede kimliğini saptadığı M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.B., sorgusunda yanındaki kişinin Ahmet K., olduğunu söyledi. Ahmet K.'da evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Kapkaççılar yakalandı
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