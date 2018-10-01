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Melih ABİ: Bu çeşmelerden eskiden gürül gürül su akardı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Melih ABİ: Bu çeşmelerden eskiden gürül gürül su akardı
Bor Uğurlu Mahallesi Hapishane sokaktaki çeşmenin içler acısı bir hali var. Musluğundan gürül gürül su akardı. Önünde havuzu bile vardı. Bor'un hemen her yerinde kemerli çeşmeler vardı. Bu çeşmeler bakım yapılmaz oldu. Havuzları kırık dökük, kitabesi de aynı. Yazılar okunmuyor, resimler berbat. Okurumuz 'bunlara değer verecek, koruyup kollayacak kimse kalmadı mı?' diye soruyor. Haklı valla. Ata yadigarı çeşmelerin bakıma ihtiyacı var. İlçeyle özdeşleşmiş çeşmeler eski görkemli günlere döndürülmesi şart. Bor Belediye Başkanı, Bor kaymakamı hatta Niğde Valisi neredesiniz? Okurlarımız adına sizden rica ediyorum. Yaptırın şu ata yadigarı çeşmeleri… Eskiden olduğu gibi millet hayran hayran izlesin.

SOKAK YİNE KARANLIKTA GÜVENLİK YOK
Vali konağının karşısında bir sokak var. Adına çıkmaz sokak da diyebiliriz. Burada sokak aydınlatmaları sürekli arıza yapıyor. Yazınca yapıyorlar ama. Sonra sokak tekrar karanlığa gömülüyor. Dediğim gibi vali konağının karşısındaki sokak. Buranın güvenlikli olması şart. Bunun içinde aydınlatılmalı. Karanlıktan her türlü puşt istifade eder. Sokak sakinleri dertli. Şu aydınlatma meselesine adam gibi çözüm bulun. Hadi bakalım beyler işbaşı…
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Melih ABİ: Bu çeşmelerden eskiden gürül gürül su akardı
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