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Sarıeroğlu hasat yaptı

Genel Başkan Yardımcısı , ’da pamuk ve biber tarlalarına girerek işçilerle birlikte hasat yaptı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Sarıeroğlu hasat yaptı
Genel Başkan Yardımcısı , "Bölgemizde kan akmaması için, barışın, huzurun, refahın ve kardeşliğin hüküm sürmesi için inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye olarak inisiyatif almaya devam edeceğiz." dedi. Jülide Sarıeroğlu, 'nın Karataş ilçesindeki tarlalarda hasat yapan işçilerle beraber pamuk ve biber topladı.

AK BELEDİYE HEDEFİ
Sarıeroğlu, partisinin Karataş İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'dan sonra ara vermeden yerel seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti. Adana'yı ve 15 ilçesini AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Sarıeroğlu, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Sarıeroğlu, Yemişli Mahallesi'ndeki bir pamuk tarlasında tarım işçileriyle sohbet etti.

HEDİYE EDİLDİ
Ardından bir biber tarlasına geçen Sarıeroğlu, burada da işçilerin yanına giderek hasat gerçekleştirdi. Tarla sahibi, Sarıeroğlu'nun topladığı biberleri kendisine hediye etti. İşçilere "Kolay gelsin." temennisinde bulunan, üreticiye de bol kazançlar dileyen Sarıeroğlu, burada da çalışanlarla fotoğraf çektirdi. AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve diğer ilgililerin de eşlik ettiği Sarıeroğlu daha sonra, aynı mahalledeki aşure dağıtımına katıldı.
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Sarıeroğlu hasat yaptı
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