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Sevgi evindeki çocuklara sevgi aşıladı

’da Beyhan Demirtaş, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla aşure etkinliğinde bir araya geldi

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Sevgi evindeki çocuklara sevgi aşıladı
Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Yesevi Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği tarafından sevgi evlerinde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın da katıldığı programda çocuklarla birlikte olmaktan oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden Demirtaş, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Devletimizin himayesinde bir yuva sıcaklığında büyüyen çocukların aşure sevincine ortak olan Beyhan Demirtaş, sevgiyle muhabbet ettiği çocuklarla tek tek ilgilenerek onlara aşure ikramında bulundu. Oldukça sıcak ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Demirtaş, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.
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Sevgi evindeki çocuklara sevgi aşıladı
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