Sönmez: Galibiyet için mücadele ettik, olmadı

Spor Toto
1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik sorumlusu Murat Sönmez, bir puanın kendileri için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Sönmez, zor bir ligde mücadele verdiklerini söyledi. Maça iyi başlayamadıklarını ifade eden Sönmez, "İlerleyen dakikalarda dengeyi kurduk, golü de bulduk" diye konuştu. "Tabii ki genç, dinamik ve sistemli bir takımla oynuyorsun" diye konuşan Sönmez, "Kısa pasları iyi yapan, savunmanın arkasına oyuncular sarkıtan önemli bir takım. Yani bu ligde tabii ki iyi mücadele etmek, savaşmak lazım, onu da yapıyor oyuncularımız. Belki 3 puana ulaşabilirdik. Direkten dönen pozisyonla belki de buraya sizin karşınıza 3 puanla gelen bir teknik adam olacaktık, olmadı" dedi,