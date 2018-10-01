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Tekli: Yerli otomotivde lobisi oluşturulmalı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Tekli: Yerli otomotivde Mersin lobisi oluşturulmalı
kararıyla otomobil vergisine konu olan matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitleri yeniden belirlendi. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi. Tarsus (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, otomotiv sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yerli otomotivde Mersin lobisi oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.
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Tekli: Yerli otomotivde Mersin lobisi oluşturulmalı
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