Yeni akademik döneme yeni projeler, etkinlikler

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Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi "Tiyatro Bölümü" Başkanı Çetin Özen
, tiyatro alanında profesyonel eğitim kadrolarıyla birlikte 2018- 2019 akademik eğitim yılına, yeni etkinlik ve atölye çalışmalarıyla hazır olduklarını söyledi. Tiyatro bölümü ile ilgili bilgiler veren Bölüm Başkanı Çetin Özen, toplumun estetik değerlerini yükseltmek, kültür yaşamına katkıda bulunmak ve üstün nitelikli sanatçılar yetiştirmek hedefiyle çağın gerektirdiği donanımları öğrencilere sağladıklarını söyledi. Tiyatro Bölümü'ne özel yetenek sınavı ile alınan öğrencilerin 4 yıllık tiyatro eğitim programının, uygulamalı ve kuramsal derslerin yanı sıra yardımcı meslek derslerinin de program içerisinde yer aldığını aktaran Bölüm Başkanı Özen, öğrencilerin 4 yılda sahne üzerinde eğitilerek şekillendiğini ve mezun olma aşamasına geldiğini aktardı. Özel Yetenek ve becerisi olan öğrencilerin eğitim ve öğretim deneyimini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirecek geleceğin sahne sanatçılarını yetiştirdiklerini anlatan Çetin Özen, her yıl olduğu gibi 2018- 2019 akademik eğitim yılında da etkinliklerin devam edeceğini söyledi.