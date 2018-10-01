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Yılanı öldürmek isterken kaza yaptı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Yılanı öldürmek isterken kaza yaptı
'nin Kadirli ilçesinde, özel idareye ait kamyonun şoförü, üzerinden geçmeye çalıştığı yılanı öldürmek için geri manevra yaparken otomobile çarptı. Kazadan otomobildekiler ve kamyon şoförü yara almadan kurtuldu. Kaza, Kadirli Akarca karayolunda meydana geldi. İddiaya göre 80 AS 479 plakalı ismi öğrenilemeyen kamyon şoförü, yolda gördüğü yılanı öldürmek için geri manevra yaptı. Geriye doğru ilerleyen kamyon, aynı yönden gelen E.B. yönetimindeki 80 AH 138 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde yolculuk yapan A.B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü E.B. yaralanmadıklarını ancak büyük bir kaza atlattıklarını söyledi. Kamyonun bir anda geri manevra yapmaya başladığını anlatan E.B., "Korna çalmamıza ve bağırmamıza rağmen kamyon otomobili altına aldı" dedi.
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Yılanı öldürmek isterken kaza yaptı
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