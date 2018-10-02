8 Ülke 8 Ana’nın galası Osmaniye’de yapıldı

TÜRK
Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Osmaniye
Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan '8 Ülke 8 Ana, Türk Ana' Belgesel filminin galası Osmaniye'de yapıldı. Alışveriş merkezindeki sinema salonunda düzenlenen galaya Vali Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, 8 Türk Ana ve sanatseverler katıldı. Belgesel filmin gösteriminin öncesinde belgeselde yer alan Türk Analarını tebrik eden Vali Ömer Faruk Coşkun, ödüllerini takdim etti. Türk Analarını ilde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Coşkun, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.Daha sonra ise "8 Ülke 8 Ana, Türk Ana" Belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı.