Adana Adliyesi’nde 3 bin kişilik aşure ikramı

BUGÜN NELER OLDU

Adliyesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın organizasyonu ile düzenlenen 'Aşure Günü' etkinliğinde 3 bin kişilik aşure dağıtıldı. Etkinlikte hakim ve Cumhuriyet Savcıları, adliyeye gelen vatandaşlar ile personel ve avukatlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Adliye ana hizmet binasındaki, vatandaşların tek bir birimden hizmet almaları amacıyla kurulan 'Ön Büro ve Danışma Masası Birimi'nde bu yıl beşincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, başsavcı vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, personel ile vatandaşlar katıldı. Adliye yemekhanesinde hazırlanan aşure, kurulan masanın bir tarafına geçen Başsavcı Yurdagül, Komisyon Başkanı Çolak ve Başsavcı Vekilleri tarafından hem personele hem avukatlara hem de adliyeye hizmet almaya gelen vatandaşlara ikram edildi. Yargı mensuplarının dağıtımını yaptığı 3 bin kişilik aşure, kısa sürede tükendi. Bu arada Türk bayrağı figürünün bulunduğu aşure tepsisi ilgi gördü.