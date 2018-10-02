Adana yeni stadına kavuşuyor

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K Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, UEFA ve FIFA standartlarına uygun, 6 katlı inşa edilen Yeni Adana
Stadı'na ilişkin "Ligin ikinci yarısında Adanaspor ve Adana Demirspor'un müsabakalarını Yeni Adana Stadı'nda yapmalarını arzu ediyoruz"
dedi. Sarıeroğlu, Adana'da sporun, hayatın ortasında olduğunu söyledi. SARIEROĞLU,
Yeni Adana Stadı'nın dünya standartlarında inşa edildiğini vurgulayarak, "AK Parti Adana İl Başkanımız Fikret Yeni ve milletvekillerimizle stada ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çok az bir aşaması kaldı. Hepimiz takipçisiyiz"
dedi. YENI
Adana Stadı'nın çatısının germe sistemiyle yapıldığını ve bunun Türkiye'de sadece burada uygulandığını vurgulayan Sarıeroğlu, "Çok az bir aşaması kaldı"
dedi. "STADIMIZIN yüzde 90'ı tamamlandı, yüzde 10'luk bir kısmı kaldı"
diye konuşan Sarıeroğlu, "Geçtiğimiz hafta da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bunun görüşmelerini yaptık. İnşallah stadımızı kısa zamanda tamamlatacağız"
diye konuştu. YAKLAŞIK
102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde yükselen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde 33 bin kişi kapasiteli yapılıyor.