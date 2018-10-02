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yeni stadına kavuşuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Yeni Stadı’nın yüzde 90’lık bölümünün tamamlandığını belirtti

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Adana yeni stadına kavuşuyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, UEFA ve FIFA standartlarına uygun, 6 katlı inşa edilen Yeni Stadı'na ilişkin "Ligin ikinci yarısında Adanaspor ve Adana Demirspor'un müsabakalarını Yeni Adana Stadı'nda yapmalarını arzu ediyoruz" dedi. Sarıeroğlu, Adana'da sporun, hayatın ortasında olduğunu söyledi.
SARIEROĞLU, Yeni Adana Stadı'nın dünya standartlarında inşa edildiğini vurgulayarak, "AK Parti Adana İl Başkanımız Fikret Yeni ve milletvekillerimizle stada ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çok az bir aşaması kaldı. Hepimiz takipçisiyiz" dedi.
YENI Adana Stadı'nın çatısının germe sistemiyle yapıldığını ve bunun Türkiye'de sadece burada uygulandığını vurgulayan Sarıeroğlu, "Çok az bir aşaması kaldı" dedi.
"STADIMIZIN yüzde 90'ı tamamlandı, yüzde 10'luk bir kısmı kaldı" diye konuşan Sarıeroğlu, "Geçtiğimiz hafta da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bunun görüşmelerini yaptık. İnşallah stadımızı kısa zamanda tamamlatacağız" diye konuştu.
YAKLAŞIK 102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde yükselen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde 33 bin kişi kapasiteli yapılıyor.
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Adana yeni stadına kavuşuyor
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