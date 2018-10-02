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Adana’da jandarmadan kaçakçılara operasyon

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Adana’da jandarmadan kaçakçılara operasyon
ADANA İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Ceyhan İlçesi Mustafabeyli Mahallesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yol kontrol ve arama faaliyeti yapıldı. Tütün tespit köpeği İmge'nin de katılımı ile yapılan arama neticesinde; üç ayrı çekicinin alt kısmında bulunan plastik su deposuna, arka sağ ve sol çamurluğa, hava filtresine, sürücü kabini yatak bölümü içerisine zulalanmış şekilde toplam bin 627 paket ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaralar ile ilgili üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Adana’da jandarmadan kaçakçılara operasyon
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