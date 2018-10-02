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Çiftçilere destek geldi

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Çiftçilere destek geldi
ŞAHİNBEY Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere desteğini bu yıl da sürdürmeye devam ederek buğday ve arpa tohumu dağıtılacağının müjdesini verdi. Daha önce Şahinbey ilçesindeki çiftçilere buğday tohumu, gübre, hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl da bu desteğini sürdürerek, çiftçilere 4.000 ton Zenit ve Ceyhan 99 buğday tohumu, Sancak ve Akhisar 98 arpa tohumu dağıtılacağı müjdesini verdi. AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, çiftçilerin üretimiyle vatandaşların daha sağlıklı ürünlerle besleneceğini belirterek, "Bu çalışmaların ve istişare görüşmelerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim inşallah bu çalışmaların sonucunda memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ürünler yetiştirilmesini, insanlarımızın sağlıklı ve doğru beslenmesini sizlerin eliyle sağlamış olsun" dedi.
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Çiftçilere destek geldi
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