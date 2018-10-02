Çukurova’da karate şampiyonası

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dana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan 1. İller Arası Çukurova Karate Müsabakaları tamamlandı. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Adana
'nın yanı sıra Mersin, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Van, Kilis, Denizli, KonyAntalyalya ve Kocaeli
illerinden toplam 557 sporcu katıldı. MINIK, Yıldız, Ümit ve Genç
kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek
, katılan sporculara başarılar dileyerek, Adana'nın spor kenti olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Müsabakaları yöneten hakemlere ve antrenörlere plaket takdim edildi.