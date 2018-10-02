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Çukurova’da karate şampiyonası

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Çukurova’da karate şampiyonası
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan 1. İller Arası Çukurova Karate Müsabakaları tamamlandı. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 'nın yanı sıra Mersin, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Van, Kilis, Denizli, KonyAntalyalya ve Kocaeli illerinden toplam 557 sporcu katıldı. MINIK, Yıldız, Ümit ve Genç kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, katılan sporculara başarılar dileyerek, Adana'nın spor kenti olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Müsabakaları yöneten hakemlere ve antrenörlere plaket takdim edildi.
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Çukurova’da karate şampiyonası
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