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Gaussian’ı Polonya’da anlattı

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Gaussian’ı Polonya’da anlattı
YAKIN Doğu Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 13. Uluslararası Bulanık Sistemlerin ve Yumuşak Hesaplamanın Uygulanması Konferansında temsil edildi. Birçok farklı ülkeden çok sayıda bilim insanının katıldığı konferansta, "Elektrokardiyogram (EKG) Sinyallerinin Dengelenmesi için Bulanık Bazlı Gauss Ağırlıklı Hareketli Pencereleme" ve "Özellik Ekstraksiyon Metodu için Etkili Bulanık Kontrollü Filtre" isimli 2 (iki) bildiri ile temsil edildi. Yakın Doğu Üniversitesini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve öğretim görevlisi Cemal Kavalcıoğlu temsil etti.
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Gaussian’ı Polonya’da anlattı
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