Geleceğin hekimleri beyaz önlükleri giydi

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan üç yüz öğrenci düzenlenen törenle 'Beyaz Önlük' giydi. ÇÜ Tıp Fakültesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Beyaz Önlük Giyme' töreni Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene Rektör Prof. Dr. Mustafa kibar Rektör, Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas, akademisyenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Hilmi Özbarlas, hekimlikte teşhis ve tedaviye ek olarak toplumu hastalıklardan korumanın önemine değindi. Prof. Dr. Özbarlas, bu yolda öğrencilere gerekli olan en önemli aracın 'bilim' olduğunu ifade ederek ÇÜ Tıp Fakültesi'nin Türk Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite bir fakülte olduğunu da hatırlattı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, "Çocuklarınız artık bizlere emanet" diyerek öğrencilerin çok deneyimli ve donanımlı bir akademik kadronun elinde, çok iyi eğitileceğini ifade etti. Kibar, rektörlük olarak amaçlarının ülkeye, dürüst, çalışkan, vatanını seven, görevini en iyi şekilde yapan, etikdeontolojik değerlere sahip, adaletli, vicdanlı, en ileri bilgi ile donanmış hekimler yetiştirmek olduğunu ifade etti.Fakülteye dereceyle giren öğrencilere Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra akademisyenlerin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesinin ardından Dekan Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas tarafından Beyaz Önlük Andı okundu. Tıp Fakültesi'ne başlayan öğrencilere ilk ders ise Prof. Dr. Ünal Zorludemir tarafından verildi.