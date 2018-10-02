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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ADANA'DA hafif ticari araç ile otomobilin çarpışıp, karşı şeride geçmeleri sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Türk Kuşu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 01 AIR 78 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Kayacı'nın kontrolündeki 01 BUY 99 plakalı otomobil, iddiaya göre çarpışıp, karşı şeride geçti. Otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, alt geçitteki duvara çarpan hafif ticari araçtaki Gökhan Tokatlı ile Halil Tokatlı ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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