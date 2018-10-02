Havalimanı Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak

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Parti Tarsus ilçe Başkanı İbrahim Gül, Mersin
'in Tarsus ilçesinde yapılmakta olan Türkiye'nin ilk bölgesel, büyüklük bakımından ise ikinci havalimanı unvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe Başkanı İbrahim Gül, bazı çevrelerin havalimanında inşaat çalışmalarının durduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Yüklenici firma yetkilileriyle biraraya gelen başkan Gül, "Çukurova Bölgesel Havalimanı tamamlanarak hizmete girdiğinde Türkiye'nin cazibe merkezi olacak. Başta Tarsus'umuz olmak üzere, Çukurova Bölgesi Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Çukurova Havalimanı bölge ekonomisine turizm açısından da büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.