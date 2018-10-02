“Hem dayak yedim hem de ceza aldım”

ADANA'DA
eşi Ümmühan Avcılaroğlu(32) hakkında kendisine şiddet uyguladığı için 5 kez yaklaşmama tedbiri aldıran ayrıca 3 ayrı mahkemeye de dava açtıran Sabit Avcılaroğlu(42), " Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin yargılandığı mahkemelerin henüz sonuçlanmadığını söyleyen Sabit Avcılaroğlu, " Dayağı yiyen ben, iftirasıyla ceza alan yine ben. Mahkemelerin bir an önce sonuçlanıp, kafamı kıran bu kadının cezalandırılmasını istiyorum. "dedi. KOCAYA ŞİDDET
2002 yılında işlediği bir suçtan dolayı kesinleşmiş cezası olan Sabit, 2013 yılında cezaevine girdi ve Nisan ayında denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra eşinin kendisine kötü davranıp, şikayetçi olduğunu anlatan dertli koca, " Annesinin evine taşınan karım hiçbir şey yapmadığım halde benden şikayetçi olmuş ve kendisine yaklaşmama tedbiri aldırmış. Ben uzak durup, evimi ayırdım. Herkese beni kötü göstermeye ve suçlamaya başladı. Kırdığı kafama 20 dikiş atıldı. Şikayetçi oldum. O da bana iftira atıp, şikayetçi oldu. Elimi kana bulamamak için 5 kez yaklaşmama tedbiri aldırdım. Onun hakkında 3 aynı mahkemeye bana karşı şiddetten ve hakaretten dava açıldı. Saçından sürüklediğim iftirasını atınca hakkımda da " Basit yaralama" dan dava açıldı. Adana
22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandım. Hakime karımın bana iftira attığını söyledim ama 5 ay ceza almaktan kurtulamadım. Dayağı yiyen de cezayı alan da ben. Onun yargılandığı davaların bir an önce sonuçlanmasını ve ceza almasını istiyorum" dedi.