Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri “Hem dayak yedim hem de ceza aldım”

“Hem dayak yedim hem de ceza aldım” Eşinin şiddet uyguladığını ileri sürerek 5 kez yaklaşmama tedbiri aldıran Sabit Avcılaroğlu, kendisinin şüpheli olduğu davadan 5 ay hapis cezası aldı