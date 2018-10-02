Hem içti hem çaldı

Adana
'da bir markete giren Ekrem Erkendoğdu, raflarda bulunan ürünlerden içip, yedikten sonra, ambalajından çıkardığı radyoyu iç çamaşırına sokarak çaldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen Erkendoğdu, tutuklandı. Olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Öğle saatlerinde markete giren bir kişi alışveriş yapma bahanesiyle etrafı kontrol ederken raflarda bulunan içeceklerden içti. Şüpheli, daha sonra içeceklerin boş kutusunu da raflara geri koydu. Zanlı, marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu iç çamaşırının içine koyarak çaldı. Olayın ardından market çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını fark etti. 'PİŞMANIM' DEDİ TUTUKLANDI
İş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasındaki zanlının Ekrem Erkendoğdu olduğunu tespit etti. Şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığı, bu hırsızlık olaylarında da önce içecek içtiği sonra hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve pişmanım diyen zanlı tutuklandı.