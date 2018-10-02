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İl müftüsü işçilerle birlikte yemek yedi

Giriş Tarihi: 2.10.2018
İl müftüsü işçilerle birlikte yemek yedi
ADANA İl Müftüsü Hasan Çınar, Türk Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yaptırılan üniversite kız öğrenci yurdu inşaatını gezdi. Müftü Çınar, inşaatta çalışan işçilerle birlikte yer sofrasında yemek yedi. Çalışanlarla sohbet eden Çınar, geçimlerini kazanmak adına akıttıkları her bir adımın ve ortaya çıkan yorgunluğun Allah katında çok değerli bir amel olduğunu söyleyerek kendileri ve aileleri için dua etti. İnşaat işçileri ise Çınar'ın bu ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek teşekkür etti.
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İl müftüsü işçilerle birlikte yemek yedi
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