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Klasik otomobil severlerin günü

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Klasik otomobil severlerin günü
GAZİANTEP'TE klasik otomobil tutkunları bir araya geldi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 1950'li yıllardan itibaren farklı modellerde yaklaşık 200 araç yer aldı.Meydana park edilen klasik araçlara ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çekti. Bazı araç sahipleri, vatandaşlara klasik otomobilleri hakkında bilgi verdi. Etkinliğe katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1959 model otomobile binerek, aracı alanda kullandı. Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran, klasik otomobil kullanmanın bir tutku olduğunu söyledi. Duran, etkinliğe vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Klasik otomobil severlerin günü
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