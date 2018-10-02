Maganda kurşunu anneyi yaraladı

OSMANİYE'DE
, rastgele havaya ateş açan kimliği belirlenemeyen kişinin tabancasından çıkan kurşun, bir evin çinko çatısını delip, oturma odasına düştü. Saniyeler öncesinde 4 yaşındaki kızını alarak pencere kenarına yönelen Ümmihan Çıldır
, kurşunun belini sıyırması sonucu hafif yaralandı. Olay Haraz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Çevreden kimin ateşlediği belli olmayan bir tabancadan çıkan mermi, evin çinko çatısını, ardından asma tavanı delerek odanın içine düştü. Saniyeler öncesinde küçük kızını alarak pencere kenarına yönelen Ümmihan Çıldır, kurşunun belini sıyırması sonucu hafif yaralandı. Hastaneye götürülerek tedavisi yapılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.