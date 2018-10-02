Muhteşem Şimşek

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por Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana
Demirspor fırtınası devam etti. Muhteşem görüntülerle başlayan Eskişehirspor karşılaşmasından dört gol ve üç puanla ayrılan Mavi Şimşekler üst üste üçüncü galibiyetini alarak zirve yarışını sürdürdü. Skor kadar mavi-lacivertli taraftarların coşkusu da gündeme oturdu. Şimşekler karşılaşma sonrasında sosyal medyada en çok konuşan isim olmayı başardı. TARAFTAR HARİKAYDI TEKNIK
direktör Hakan Kutlu, çok önemli bir rakipten çok önemli bir üç puan aldıklarını belirterek, "Ligde 3'te 3 yaptık ve bu son 3 maçta gol de yemedik. İnşallah bu iyi gidişi sezon sonuna kadar götürüp istediğimiz sonuca ulaşırız"
dedi. Kutlu, "Taraftarımıza da ayrı parantez açmak istiyorum, çok iyi destekleyerek bize güçlerini hissettirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum"
diye konuştu. SIRADA OSMANLISPOR VAR OYUNCULARININ
maça iyi odaklandığını ve galibiyetin geldiğini söyleyen Kutlu, "İlk yarı iyi başladık, skor ve oyun üstünlüğünü ele aldık. İkinci yarı zaman zaman düşüş oldu, her geçen gün üzerine koyacağımızı söylüyorduk. Ligde 3'te 3 yaptık ve bu son 3 maçta gol de yemedik. İnşallah bu iyi gidişi sezon sonuna kadar götürüp istediğimiz sonuca ulaşırız. Sırada Osmanlıspor deplasmanı var"
dedi. BAŞKAN MURAT SANCAK TARAFTARIN ARASINDA KULÜP
başkanı Murat Sancak, takımının Eskişehir ile oynadığı maçı büyük bir sürpriz yaparak taraftarlarla birlikte izledi. Önce maraton tribününe gidip karşılaşmanın heyecanını yaşayan Başkan Sancak ardından Kuzey Kale arkasına geçti.
Sancak'a taraftarlar büyük ilgi gösterirken atılan gollerde yaşadığı coşku görülmeye değerdi.