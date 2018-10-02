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Polis bile ayıltamadı

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Polis bile ayıltamadı
ADANA'DA aşırı derecede lü olduğu ileri sürülen bir taksi sürücüsü gündüz yol ortasına park edince olay yerine gelen polis bile sürücüyü uzun süre ayıltamadı. Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı'ndan geçen sürücüler yol ortasında bir taksinin çalışır halde hafif çapraz şekilde park ettiğini, içindeki sürücünün de hareketsiz halde yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis merkezi ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak sürücü bir türlü uyanmadı. Polis sürücünün aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. İsminin Gökhan A. olduğu tespit edilen sürücü 125 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulup, 4 bin 500 lira para cezası verildi.
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Polis bile ayıltamadı
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