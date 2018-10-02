Prematüre bebeğe kalp ameliyatı

Mersin
'de 27 haftalıkken 1 kilogram dünyaya gelen ve 1,5 kilograma ulaştığında nefes almada yaşadığı problemler nedeniyle kalp ameliyatı geçiren prematüre bebek, 83 günlük yoğun bakımdaki zorlu yaşam mücadelesini kazandı. Kette yaşayan Suriyeli Emine El Muhammed hamileliğinin 27. haftasında, şiddetli ağrılarla Mersin Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Burada kadın doğum uzmanlarınca muayene edilen ve acil ameliyata alınan annenin 1 kilogram ağırlığında erkek çocuğu dünyaya geldi. 3 KİLOYA ULAŞTI
Ailesi tarafından Hüseyin adı verilen prematüre bebek, yoğun bakımda zorlu bir tedavi süreci geçirip yavaş yavaş kilo almaya başladı. Yaklaşık 1,5 kilograma ulaştığında nefes alıp vermede yaşadığı problemleri devam etmesi üzerine Hüseyin bebeğin detaylı muayenesinde kalp ve akciğer arasındaki bir damarında problem olduğu tespit edildi. Kalp ameliyatına alınan bebek, kısa sürede sağlığına kavuşup destek ünitesi olmadan nefes almaya başladı. Yoğun bakım ünitesinde 83 günlük tedavinin ardından 3 kilograma ulaşan Hüseyin taburcu edildi. "TÜM ORGANLARI ÇALIŞIYOR"
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehtap Durukan Tosun, bebeğin sağlık durumun iyi olduğunu ve tüm organ fonksiyonlarının çalıştığını belirterek, "Bu tür bebeklerin ameliyatları hastanemizde yapılıyor. Ne kadar küçük doğarlarsa doğsunlar başarılı bir şekilde ameliyatlarını, takip ve tedavilerini yapabiliyoruz. Bu tür sıkıntıları olan ailelerin hastanemize başvurmalarını öneriyoruz" dedi. SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Kalp Cerrahisi Doktoru Mehmet Dedemoğlu da "Küçük bir kesiyle köprücük kemiğinin altından girdik. Açık kalmasını istemediğimiz damara ulaştık ve küçük bir klips yardımıyla kapattık. Prematürenin getirdiği diğer problemlerle de uğraştılar. Ancak bebeğimiz sağlığına kavuştu" diye konuştu.