Suriyeli baba ve kızının Türkiye sevgisi

GAZİANTEP'TE
yaşayan Suriyeli Ahmed Sabra ile tercümanlığını yapan 9 yaşındaki kızının "Türkiye sevgisini" anlattıkları video, sosyal medya
da büyük beğeni toplandı.Yaklaşık 4 yıldır Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Ahmed Sabra, sosyal medyada "Sabra Tv" isimli hesap açarak, internet haberciliği yapmaya başladı. Evinin her köşesini Türk ve Suriye bayrağıyla donatan Sabra, iki millet arasında kavga yaşanmaması için çağrı yaptığı konuşmaları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşıyor. Taraflara uyarılarda bulunan Sabra, her videosunda Türkiye sevgisini vurguluyor.