Ulaşımda çeşitliliği sağladık

GAZİANTEP
Büyükşehir Belediyesi, insanları yürüme, toplu taşıma ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullanmaya teşvik ederek, trafik, hareketsizlikten kaynaklanan sağlık sorunları ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, sorunları azaltmak için trafikte çeşitliliği arttırmaya çalıştıklarını ve bisiklet kullanımını teşvik ettiklerini söyledi. Yeni yollar açmanın dışında şehir merkezinde 50 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yaptıklarını belirten Şahin, toplu taşıma ağını genişletmek ve alternatif trafik akışı için yeni projeleri hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti. Şahin, bisiklet kullanımının önemine dikkat çekmek için "Geleceğin İçin Sen De Pedalla' konulu etkinlik düzenlediklerini anımsatarak, etkinlik kapsamında belediye çalışanlarının da bisiklet yollarında bisiklet kullandığını söyledi.