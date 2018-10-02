Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Demirtaş’tan taksicilere ziyaret

Vali Demirtaş’tan taksicilere ziyaret

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Vali Demirtaş’tan taksicilere ziyaret
ESNAF ve vatandaş buluşmalarına büyük önem veren Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesinde bulunan taksi duraklarını ziyaret etti. Döşeme Mahallesi Arkadaş Taksi Durağı, Kurtuluş Mahallesi Gar Taksi Durağı ile Reşatbey Mahallesi Reşatbey Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla Adana'nın gündemi ve iş temposu hakkında sohbet eden Vali Demirtaş, kendisine iletilen talepleri dinledi. Taksici esnafını sıkıntıya düşüren ulaşım koşullarını istenilen seviyeye çıkarmak için kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını dile getiren Vali Demirtaş, tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vali Demirtaş'ın sürpriz ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade eden durak esnafı ise Vali Demirtaş'a işleri ve sorunlarıyla yakından ilgilenmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Demirtaş’tan taksicilere ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN