Vali Demirtaş’tan taksicilere ziyaret

ESNAF
ve vatandaş buluşmalarına büyük önem veren Adana
Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesinde bulunan taksi duraklarını ziyaret etti. Döşeme Mahallesi Arkadaş Taksi Durağı, Kurtuluş Mahallesi Gar Taksi Durağı ile Reşatbey Mahallesi Reşatbey Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla Adana'nın gündemi ve iş temposu hakkında sohbet eden Vali Demirtaş, kendisine iletilen talepleri dinledi. Taksici esnafını sıkıntıya düşüren ulaşım koşullarını istenilen seviyeye çıkarmak için kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını dile getiren Vali Demirtaş, tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vali Demirtaş'ın sürpriz ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade eden durak esnafı ise Vali Demirtaş'a işleri ve sorunlarıyla yakından ilgilenmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.