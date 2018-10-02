Yerli makineye destek

TBMM
Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü, Gaziantep
Milletvekili Nejat Koçer, hükümetin yerli makine üretim ve kullanımını teşvik ederek cari açığın kapatılmasında önemli bir olanak sağlayacağını söyledi. "Yerli Makine Teçhizat Destek Programı" ile 1 milyon liralık yerli makine alan yatırımcılara KOSGEB aracılığıyla 300 bin lira finansman desteği verileceğini belirten Koçer, böylece 1,4 milyar liralık üretim ve pazarlama hacmi oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi. Hükümetin iç piyasayı rahatlatmak ve cari açığı kapatmak amacıyla çok önemli kararlar aldığına dikkat çeken Koçer, "Serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edeceğiz. Piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı hükümetimiz çok hızlı hareket ediyor, çok önemli kararlar alıyor. İşletmelerimizi rahatlatacak nefes kredisinin uygulamaya konuldu. Ve çok önemli olan 'Yerli Üretim' logosunun kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapıldı. "diye konuştu. Sanayicilerin yerli malı makine kullanımına verilen destekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Koçer, Gaziantep'in makine üretiminde de Türkiye genelinde söz sahibi olduğunu vurguladı. Koçer, "Gaziantep'teki makine imalatçılarımız, yerli üretim olarak son teknoloji ürünü makineler üretiyor. Halı sektörümüz de yenilikçi ve ihracata dayalı çalışmalar imza atıyor. Yerli makine desteği ile yatırım maliyetleri düşecek, cari açık azalacak ve sanayimizin gelişimi önemli ivme kazanacak" dedi.