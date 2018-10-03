80 bin lira bulursa hayata yeniden gözlerini açacak

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Kadirli ilçesinde 7 yıl önce gözleri tamamen görmez olan 46 yaşındaki Bülent Karaca, kök hücre nakliyle tekrardan görebilmek için yardım bekliyor. İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde yatalak olan annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan Bülent Karaca "Limbal kök hücre eksikliği" hastalığı ile doğdu. 20'li yaşlarına kadar akranları gibi gören Karaca daha sonra her iki gözündeki görme yetisini kaybetti. Yaşı ilerledikçe yavaş yavaş görmez hale gelen Bülent Karaca 7 yıl önce ise iki gözünü de tamamen kaybetti. Hiçbir işte çalışamayan Bülent Karaca aldığı engelli maaşı sayesinde geçimini sağlıyor. Bülent Karaca önce Kadirli'de daha sonra ise Adana'da gittiği hastanelerde yapılan muayenelerde tekrardan gözlerinin görebileceğini, yapılacak olan kök hücre ameliyatı ile gözlerinin açılacağı yönünde teşhis konulduğunu söylüyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyat yaptıramadığını belirten Karaca, 80 bin lira olan ameliyat masrafının ise karşılanması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.