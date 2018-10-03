AK
Parti Hatay
İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök, Altınözü'nde partililerle bir araya geldi. AK Parti Altınözü İlçe binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sabriye Güçlü ve Seren Dağdelen, AK Parti Altınözü İlçe Başkan Vekili Hüseyin Gülseren, AK Parti Kadın Kolları Altınözü İlçe Başkan Vekili Rukiye Gülseren, AK Parti Gençlik Kolları Altınözü İlçe Başkanı Hakan Dönmez ve partililer katıldı. 24 Haziran seçimlerinde şampiyon olan Altınözü İlçe 'sinin yaklaşan 2019 seçimlerinde de yine birinci sırada yer alacağına inandığını belirten AK Parti Kadın Kolları Hatay İl Başkanı Sara Gök, Kadın Kolları olarak çalışmalarımızı hızlandırmalı ve Hatay Büyükşehir Belediyesini bir kez daha siz hanım kardeşlerimizin gayreti ile AK Belediyecilikle tanıştırmalıyız. 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerinde gece gündüz çalışarak Allah'ın izniyle AK belediyeciliği Hatay'a kazandırmalıyız." şeklinde konuştu.