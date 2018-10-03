‘Asırlık nineye’ doğum günü sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

İskenderun ilçesinde yaşayan Bedriye Atabulut, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne denk gelen 100. yaş gününü, evde sağlık hizmeti veren görevlilerin yaptığı sürprizle kutladı. İskenderun Devlet Hastanesi evde sağlık hizmeti birimi tarafından Numune Mahallesi'nde oğlu ile yaşayan Bedriye nine için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Evde sağlık hizmeti sorumlu hekimi Ayşe Neslin Akkoca ve 3 sağlık çalışanı, yaptırdıkları pastanın mumlarını Atabulut'la üfleyerek yaşlı kadına çiçek takdim ettiler. Dr Akkoca, İskenderun Devlet Hastanesinin evde sağlık hizmetlerini başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirten Akkoca, "Bedriye ninemizin doğum gününü ve Yaşlılar Günü'nü kutladık" dedi.