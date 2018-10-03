G
aziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası
'nda başpehlivan Barış Güngör
oldu. Oğuzeli Belediyesi
'nce gerçekleştirilen "10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali"
kapsamında yapılan şampiyona için Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
'nun katkılarıyla ilçe merkezinde er meydanı oluşturuldu. MADALYALAR VERİLDİ YAPILAN
müsabakalarda Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya ve Antalya
lya'dan gelen 114 sporcu kategorilerinde mücadele etti. Büyükler ağır sıklet 95 kiloda rakibi Vakkas Özada
'yı yenen Barış Güngör
ise başpehlivan oldu.
Dereceye girenlere Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, madalyalarını verdi.