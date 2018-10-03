Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Aşırtmalı aba güreşi Türkiye şampiyonası

Aşırtmalı aba güreşi Türkiye şampiyonası “10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali” kapsamında yapılan şampiyona için Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun katkısıyla ilçe merkezinde er meydanı oluşturuldu

Giriş Tarihi: 3.10.2018