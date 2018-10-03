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Aşırtmalı aba güreşi Türkiye şampiyonası

“10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali” kapsamında yapılan şampiyona için Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun katkısıyla ilçe merkezinde er meydanı oluşturuldu

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Aşırtmalı aba güreşi Türkiye şampiyonası
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan Barış Güngör oldu. Oğuzeli Belediyesi'nce gerçekleştirilen "10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali" kapsamında yapılan şampiyona için Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla ilçe merkezinde er meydanı oluşturuldu.

MADALYALAR VERİLDİ
YAPILAN müsabakalarda Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya ve Antalyalya'dan gelen 114 sporcu kategorilerinde mücadele etti. Büyükler ağır sıklet 95 kiloda rakibi Vakkas Özada'yı yenen Barış Güngör ise başpehlivan oldu.

Dereceye girenlere Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, madalyalarını verdi.
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Aşırtmalı aba güreşi Türkiye şampiyonası
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