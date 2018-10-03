Bağ bozumunda zorlu mesai

Gaziantep
'te üzüm hasadı ve bağ bozumunun başlaması ile birlikte kış hazırlıklarına da hız verildi. Köylüler topladıkları üzümlerden meşakkatli çalışma ile şire sonra da pekmez, pestil, bastık, cevizli sucuk ve muska üretiyor. Üzüm hasat ve bağ bozumu dönemi ile birlikte Gaziantep'te kadınlar, topladıkları üzümlerle, kış mevsimin vazgeçilmez besin kaynağı olan pekmez, sucuk ve pestil yapımına start verdi. PEKMEZ, BASTIK
Bağ sahipleri, her yıl Eylül ve Ekim ayı sonlarında üzüm salkımlarını topluyor. Toplanan üzüm tanelerinin 'sal' diye adlandırılan havuzlarda ezilerek suyu çıkarılıyor. Dev kazanlara konulan üzüm suyu, kaynatılarak, şire haline getiriliyor Kaynatılan şire, bezlere serilerek, güneşte kurutuluyor. Yapılan işlemle şire, pekmez haline dönüştürülüyor. CEVİZLİ SUCUK
Daha önceden ipe dizilen ceviz içleri ise şire kazanlarına batırılarak, cevizli sucuk elde ediliyor. Şireye katılan farklı maya ve işlemlerle ise tarhana, dilme ve muska olarak bilinen yöresel gıdalar üretiliyor. Oldukça uzun ve meşakkatli işlemlerle üretilen bastık 25, pekmez 30-35, sucuk 60-65, tarhana ise 40 TL'den satılıyor. Asırlardır aynı yöntemleri kullanan şireciler, bu sene üzüm hasadının az olmasından şikayet ediyor.