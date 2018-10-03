Bürücek’te çöplerin üzeri örtüldü

Bürücek yaylasındaki molozları yazmıştım.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile telefon görüşmem oldu.

Hemen müdahale edeceğini söyledi.

Gerçekten de müdahale etti.

Dökülen çöplerin üzerine toprak dökülmüş.

Hizmet hizmettir.

Okurumuz düzeltilen yerin fotoğrafını çekmiş bize gönderdi.

Altına da not düşmüş:

"Geldiler üzerine toprak döktüler gittiler, araçlarla toplayıp götürselerdi daha iyi olurdu."

Okurumuzun talebi bu yönde.

Ben yazdım karar Başkan Çay'ın.

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Kara duman insanları zehirliyor



Özel Halk Otobosleri ve minibüslerle ilgili şikayetler bitmiyor.

Egzozlarından çıkan kara dumandan yakınan yakınana.

Şaban Çiçek;

"Bir günde en az 10 tane araç saydım" böyle diyor.

Bu araçları kim denetler…

Kimin işidir?

10 numara yağ mı kullanıyorlar acaba?

Motosiklet kullanıcıları 'zehirleniyoruz' diyor.

Haklılar çünkü trafikte zehir soluyorlar.

İşini yapmayan yetkililer…

Size sesleniyorum…