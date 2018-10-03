Çocuk gelin sevgi evlerine yerleştirildi

ADANA'DA
polisin düğün basıp kurtardığı 16 yaşındaki çocuk gelin
in aileden şikayetçi olmadığı, 2 yıldır sevdiği genç ile nişan yaptıklarını, 18 yaşına girince evleneceğini söylediği öğrenildi. 16 yaşındaki K.A. savcılık kararıyla sevgi evlerine yerleştirdi. İddiaya göre, ilkokuldan sonra eğitimini sürdürmeyen 16 yaşındaki K.A. ile askerden yeni gelen 23 yaşındaki İ.G.'yi aileleri evlendirmek için düğün davetiyesi bastırdı. Bir ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düğünü basan polis kız çocuğunun kimlik kontrolünü yaparak yaşının 16 olduğunu belirleyip düğünden aldı. Damat İ.G. ise küçük yaşta çocukla evlenmekten, damadın babası Ekrem G. çocuk gelin almaktan, kızın anne ve babası da küçük yaştaki kızlarını evlendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.