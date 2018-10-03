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ÇÜTAM Kültür Evi etkinlikleri başlıyor

Giriş Tarihi: 3.10.2018
ÇÜTAM Kültür Evi etkinlikleri başlıyor
ÇUKUROVA Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) yaz dönemi boyunca Kültür Evi kitaplığından yararlanmak isteyen ve serin bir okuma ortamı arayanlar için her çarşamba 13.00-17.00 saatleri arası kapılarını açık tuttu. ÇÜTAM Kültür Evi katılımcıları çarşamba günleri "Okuma Saatleri" için bir araya geldi. Hem kitap okuyan hem de sohbet havası içerisinde okudukları kitapları değerlendirme fırsatı bulan katılımcılar birçok konuda fikir alışverişi yapıp hep birlikte düşünüp tartıştılar. Yaz dönemi boyunca "Okuma Saatleri"nde buluşan okurlar güz döneminde de her çarşamba olduğu gibi 15.30'da gerçekleştirilecek etkinliklerden önce 10.00-15.00 saatleri arasında Kültür Evi'nde kitap okumaya devam edebilecek.
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ÇÜTAM Kültür Evi etkinlikleri başlıyor
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